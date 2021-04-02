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6:32, 2 апреля 2021 года В Орле пресекли продажу «палёной» обуви Контрафакт сбывали в Северном районе областного центра.





На обувь известного бренда, которой торговал индивидуальный предприниматель, не нашлось нужной документации. Экспертиза подтвердила, что «изъятые 12 единиц обуви» являются контрафактом, который в дальнейшем уничтожат.



Предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



