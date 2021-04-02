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9:29, 2 апреля 2021 года В Орле в пожаре пострадала несовершеннолетняя Возгорание произошло сегодня ночью.





Пламенем оказался охвачен одноэтажный жилой дом в переулке Раздольном. Спасателей уведомили о произошедшем в 03:29. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что внутренние помещения здания полностью объяты огнем. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространения пламени на соседние постройки.



Все жильцы сами покинули дом до прибытия пожарных. В процессе эвакуации пострадала девочка 2007 года рождения – её госпитализировали в областную больницу.



Дом выгорел полностью. Степень ущерба и причины пожара выясняют специалисты.



Пожарно-спасательные подразделения Орловской области за прошедшие сутки выезжали 15 раз, из них 8 выездов на ликвидацию возгораний, половина на тушение загораний сухой растительности, 7 выездов – на различные происшествия и помощь населению, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.



Спасатели еще раз напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. Если вы стали свидетелем пожара, сразу же звоните 01, 101 или 112. После примите меры по эвакуации людей и имущества, если это возможно.



Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС





Артём Ежаков



