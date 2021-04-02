В Орле под колеса «Оки» попал пожилой пешеход-нарушитель

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9:44, 2 апреля 2021 года
В Орле под колеса «Оки» попал пожилой пешеход-нарушительИнцидент произошел накануне в 09:25.
71-летний пенсионер переходил дорогу в неположенном месте в районе дома № 13 по улице Красноармейской и был сбит 63-летним водителем «Оки». Пешеход получил травмы, в областной больнице его осмотрели медики и отпустили на домашнее лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы, сообщает пресс-служба областного УГИБДД.
Артём Ежаков