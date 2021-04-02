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10:37, 2 апреля 2021 года В Орле за попытку сбыта наркотиков осудили туляка Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.





Было доказано, что житель Тульской области, действуя вместе с подельниками по предварительному сговору, попытался распространить в Заводском районе Орла около 49 граммов наркотика. К счастью, попытку сбыта крупного объема запрещенного вещества прервали полицейские.



За покушение на незаконное распространение крупного объема наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей туляк приговорен к 8 годам строгого режима, сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



