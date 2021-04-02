В Орле за попытку сбыта наркотиков осудили туляка

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10:37, 2 апреля 2021 года
В Орле за попытку сбыта наркотиков осудили тулякаБлижайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.
Было доказано, что житель Тульской области, действуя вместе с подельниками по предварительному сговору, попытался распространить в Заводском районе Орла около 49 граммов наркотика. К счастью, попытку сбыта крупного объема запрещенного вещества прервали полицейские.
За покушение на незаконное распространение крупного объема наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей туляк приговорен к 8 годам строгого режима, сообщает сайт областной прокуратуры.
Артём Ежаков