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10:52, 2 апреля 2021 года В Ливнах приступили к ремонту дорог Сейчас ремонтируют одну из главных улиц райцентра.





Чтобы не мешать движению, тяжелая техника на объект выходит ночью. Всего приведут в порядок 7000 квадратных метров: заменят асфальт, нанесут дорожную разметку, отремонтируют и тротуары, установят светодиодные светильники. На работы выделено больше 9 миллионов рублей. Завершить работы должны в августе, сообщает ТК «Принт-ТВ».





Мария Семак



