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11:08, 2 апреля 2021 года Сегодня Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма О том, как в Орле помогают особенным детям, рассказала директор благотворительного фонда «Вера и Возрождение» Раиса Грабарь.





Что такое аутизм? Это болезнь или особенность психики? - Конечно, аутизм это заболевание. Это серьезно заболевание, и оно - на всю жизнь. Определено, что ребенок избавиться от него не сможет. Можно подкорректировать его поведение, речь, его можно социализировать, но вылечить невозможно. И я должна сказать, что коррекция производится совместно с медициной. До конца эта проблема не изучена. Но ученые изучают, как выявить признаки аутизма еще внутриутробно. Много ли таких детей в Орловской области? - К сожалению, количество таких детей не уменьшается. Мы это замечаем по посещаемости нашего центра, по обращениям к нам. К сожалению, многие родители не сразу принимают этот диагноз и упускают время. Что должно насторожить родителей? Когда можно заметить отклонения в развитии? - Первое, что замечают родители, это когда ребенок не контактирует с ними глазами, не реагируют на имя. Бывает, что до трех лет ребенок развивается идеально - начинает ходить, говорить, понимает обращенную речь, а потом все это прекращается, и никто не находит этому объяснения. И никто не может на сегодня сказать причину такой перестройки мозговой деятельности. Есть ли аутисты с феноменальными способностями? - Да, их называют высокофункциональные аутисты, или аспергеры. Это уникальные люди. Считается, что люди с расстройством аутистического спектра очень уникальны. Есть мальчик, который может посмотреть и назвать, например, количество крупинок гречневой каши. Как ваш центр помогает родителям таких детей? - Мы ведем большую разъяснительную работу, проводим обучающие мастер-классы для родителей. Специалистов, которые умеют работать с детьми с таким диагнозом, очень мало. Наши педагоги вместе с ребенком и мамой ходят, например, в поликлинику, в магазин и обучают маму реагировать на поведение ребенка, а также поясняют окружающим, что у ребенка проблема и идет учебный процесс.





Татьяна Тимохина



