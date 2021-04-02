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11:32, 2 апреля 2021 года На Орловщине выявлено 60 случаев коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 2 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 60 случай коронавирусной инфекции (всего – 32 553).



На лечении – 2 170 человек. Накануне выписан 71 орловец (всего – 29 881). Пандемию не пережили 502 жителя региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 8 792 (всего – 4 563 056), число выздоровевших – 9 832 (всего – 4 186 251). Общее число летальных исходов – 99 633 (+ 400 случаев за сутки). На лечении – 277 172 человека.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



