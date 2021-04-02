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11:35, 2 апреля 2021 года

Жителям поселка Куликовский сохранят выезд

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Ситуация, когда поселок мог оказаться ограниченным для доступа, возникла по причине ремонта шестикилометрового участка трассы Орёл – Тамбов от областного центра до деревни Малая Куликовка. Для проведения работ планировалась установка шумозащитных экранов и барьерных ограждений, которые бы блокировали выезд в поселок Куликовский.

Накануне губернатор заявил, что власти нашли решение проблемы. Обсудив ситуацию с ГУП «Автодор», было принято решение о том, что ограничения доступа на магистраль для жителей поселка не будет.



Артём Ежаков
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