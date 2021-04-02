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11:42, 2 апреля 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 2 апреля.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 42; Орловский, Урицкий и Кромской районы – по 3; Свердловский район и Ливны – по 2; Болховский, Троснянский, Малоархангельский, Ливенский и Мценский районы – по 1.



По сообщению регионального оперативного штаба, накануне заразились 60 жителей региона, выздоровел – 71. Смертность увеличилась до отметки в 502 летальных исхода (1 человек скончался накануне).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



