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12:01, 2 апреля 2021 года В Орле установили подозреваемую в бытовом убийстве Тело жителя областной столицы было найдено в его доме 30 марта.





По факту обнаружения 58-летней жертвы было возбуждено уголовное дело об убийстве. В кратчайшие сроки следователи установили и задержали подозреваемую. Фигуранткой стала 56-летняя знакомая погибшего, которая под тяжестью улик созналась в содеянном. По предварительным данным, в ходе застолья со спиртными напитками женщина ударила орловца ножом в грудь на почве возникшего конфликта.



Расследование продолжается, в настоящий момент решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу – сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



