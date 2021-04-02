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12:19, 2 апреля 2021 года Мэр Орла выслушал жителей Новой Ботаники Проблем у микрорайона – немало: от гор невывезенного строительного мусора до транспортной «недоступности». Все они и были озвучены на встрече с Юрием Парахиным. Вопросы и ответы выслушала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





На встречу с мэром Орла Юрием Парахиным пришло порядка ста человек, все они жители микрорайона Новая Ботаника. Люди рассказали о проблемах, которые не решаются годами. Среди основных – разбитая дорога, которая не выдерживает крупногабаритный транспорт, и затрудненный выезд из района.



Кроме того, по словам жителей, уехать утром в час-пик на общественном транспорте - тоже сродни чуду. ПАЗик до отказа набивается людьми еще на конечной остановке. Жители просят вернуть 39-й маршрут, а также продлить до их района маршрут № 115. Юрий Парахин пояснил, что за трехзначный маршрут отвечают региональные власти, и пустить его на Новую Ботанику не получится. Проблему пообещал решить другим путем. Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Если люди маршрут требуют, то это надо решать. Это будет не продление какого-то маршрута, а новый маршрут в рамках нового контракта, который мы планируем проторговать в середине этого года». Что же касается дорожного покрытия на выезде из района, то и его ждет обновление. Юрий Парахин, мэр г. Орла: «В том состоянии, в котором находится Маслозаводской, он непригоден. Поэтому принято решение губернатором, выделены деньги на строительство новой дороги. То есть капитально будем ремонтировать от Лужковского моста до автовокзала». Еще одна проблема – мост, ведущий на озеро Светлая Жизнь. Переправа - словно опасный аттракцион, без страха подвернуть ноги там не пройдешь. О том, что мост нуждается в ремонте, говорил на встрече и первый зампред Орловского облсовета Михаил Вдовин. В УКХ отремонтировать мост пообещали к началу купального сезона. Артём Москвичеков, исполняющий обязанности начальника УКХ г. Орла: «Мы полностью его сделать не можем. На это не хватает денег. Но мы сделаем лесенку, покрытие и мы его покрасим». Формат живого диалога - сравнительно новый для общения мэра и жителей. Ближайшие визиты запланированы в Северный микрорайон и Лужки.





Юлия Сабельникова



