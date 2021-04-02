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12:43, 2 апреля 2021 года В Орле профинансируют археологическое исследование Орловского кремля Деньги на проведение научных работ в районе внутренней городской крепости (т. н. «детинец») выделят из регионального бюджета.





Работы в районе пересечения Оки и Орлика, оцененные в 693,5 тыс. рублей, доверят специалистам института археологии РАН. Они приступят к исследованию после завершения археологических работ в районе Красного моста.



В 2015 году было обследовано 36 м² территории бывшей Орловской крепости. Археологи проверили сохранность местного культурного слоя и подтвердили дату существования городища.

Детинец Орловской крепости, основанный в 1566 году, является объектом культурного наследия федерального значения – сообщает региональный информационный портал.



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Артём Ежаков



