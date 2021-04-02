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12:55, 2 апреля 2021 года Парахин поручил за неделю очистить тротуары и остановки Орла Об этом градоначальник заявил в своем Instagram.





Юрий Парахин в Stories личной странице в «Город от песка должен был очиститься к 1 апреля. Именно такое поручение я давал «Спецавтобазе» и УКХ. Особенное нарекание у людей вызывает уборка тротуаров. Сегодня утром об этом говорили с жителями Северного района, но я уверен, что аналогичная ситуация – по всему городу. С сегодняшнего дня отдельная техника должна заниматься уборкой песка с тротуаров и их помывкой. Через неделю все тротуары должны быть приведены в порядок, включая остановочные павильоны. Пока ответственные отделались замечанием, но если через неделю я не увижу результата, меры дисциплинарного воздействия будут куда жестче», – заявилв Stories личной странице в Instagram





Артём Ежаков



