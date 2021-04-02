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13:03, 2 апреля 2021 года В Орле выбрали лучшего пионера В региональном конкурсе «Пионер года» приняли участие победители муниципальных и районных этапов.





Орловская пионерия отметила День рождения ярким праздником - «Орлятам» исполнилось 28 лет. В этот день провели конкурс «Пионер года». В региональном этапе приняли участие победители муниципальных и районных этапов конкурса. В финале встретились восемь претендентов и их команды. Все лидеры - активисты пионерского движения. Они - личности творческие, креативные и способные повести за собой всю дружину. Претендентам пришлось пройти несколько испытаний. В составе жюри были представители не только орловской пионерии, но и гости из Москвы. Кстати, в Орле пионерских дружин гораздо больше чем в Москве. Во всей столице их меньше десятка. По итогам конкурса лучшим пионером года стала представительница Орловского района Елизавета Алексютина. В качестве награды - кубок и бесплатная путевка в детский лагерь отдыха, а еще 19 апреля именно за ней новички будут повторять клятву верности пионерскому делу.





Татьяна Тимохина



