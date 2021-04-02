пятница 2.04.2021 16:37:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Контакт
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:12, 2 апреля 2021 года

Орловская «Спецавтобаза» получила новую технику

Автопарк предприятия пополнился двумя дорожными пылесосами на базе автомобиля КамАЗ и трактором «Беларус».


Все три машины прибыли сегодня. Об этом заявил в своих социальных сетях мэр Орла Юрий Парахин. Пылесосы пустят в работу уже завтра – градоначальник поручил убрать улицы городской столицы в течение недели.
«Песчаные бури захватывают город – такого быть не должно», – заявил Парахин

Трактор будет использован для выкорчевки пней. Также мэр заявил, что к работе уже приступил новый трал, прибывший недавно в Орел.
 
Всего в этом году для «Спецавтобазы» приобретут 12 единиц техники. До середины апреля автопарк предприятия пополнит ещё один пылесос.
 
«Мы должны быть способны самостоятельно содержать город», – резюмировал Парахин.
Фото со страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»



Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.