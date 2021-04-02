Орловская «Спецавтобаза» получила новую технику

Автопарк предприятия пополнился двумя дорожными пылесосами на базе автомобиля КамАЗ и трактором «Беларус».

«Песчаные бури захватывают город – такого быть не должно», – заявил Парахин.



Трактор будет использован для выкорчевки пней. Также мэр заявил, что к работе уже приступил новый трал, прибывший недавно в Орел.



Всего в этом году для «Спецавтобазы» приобретут 12 единиц техники. До середины апреля автопарк предприятия пополнит ещё один пылесос.



«Мы должны быть способны самостоятельно содержать город», – резюмировал Парахин.