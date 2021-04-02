Орловская «Спецавтобаза» получила новую технику

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13:12, 2 апреля 2021 года
Орловская «Спецавтобаза» получила новую техникуАвтопарк предприятия пополнился двумя дорожными пылесосами на базе автомобиля КамАЗ и трактором «Беларус».
Все три машины прибыли сегодня. Об этом заявил в своих социальных сетях мэр Орла Юрий Парахин. Пылесосы пустят в работу уже завтра – градоначальник поручил убрать улицы городской столицы в течение недели.
«Песчаные бури захватывают город – такого быть не должно», – заявил Парахин.
Трактор будет использован для выкорчевки пней. Также мэр заявил, что к работе уже приступил новый трал, прибывший недавно в Орел.
Всего в этом году для «Спецавтобазы» приобретут 12 единиц техники. До середины апреля автопарк предприятия пополнит ещё один пылесос.
«Мы должны быть способны самостоятельно содержать город», – резюмировал Парахин.
Фото со страницы Юрия Парахина «ВКонтакте»
Артём Ежаков