Грация и пластика. В Орле состоялся турнир по спортивной гимнастике

Соревнования, посвященные памяти комсомольца-подпольщика Владимира Сечкина, собрали более сотни спортсменов со всего ЦФО.

За внешней легкостью выступления – многодневный труд. Все, что не удалось на тренировке, приходится наверстывать на соревнованиях. Ошибки видны четче, но и умения ярче.

Программа женских и мужских соревнований не совпадает. На бревне длиной 5 метров и шириной 10 сантиметров выступают только девушки, на кольцах – юноши. Четкого ответа на вопрос – почему так – нет. У каждого специалиста свое мнение.

Кора Кожанова, тренер команды Белгородской области: «На бревне хочется видеть эстетику, красоту, грацию и пластику, а на кольцах - более сильного, мощного мужчину, который справляется с любыми трудностями».

Частичное снятие ограничений позволило проводить в Орле больше турниров. В апреле любителей грации и пластики ждут соревнования по акробатике, акробатическому рок-н-роллу и художественной гимнастике.