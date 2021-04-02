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14:14, 2 апреля 2021 года

Грация и пластика. В Орле состоялся турнир по спортивной гимнастике

Соревнования, посвященные памяти комсомольца-подпольщика Владимира Сечкина, собрали более сотни спортсменов со всего ЦФО.


В Орле состоялся турнир по спортивной гимнастике. Соревнования памяти Владимира Сечкина собрали представителей всех регионов ЦФО. За четыре дня на орловские ковры вышло более сотни юношей и девушек. 
 
За внешней легкостью выступления – многодневный труд. Все, что не удалось на тренировке, приходится наверстывать на соревнованиях. Ошибки видны четче, но и умения ярче. 
 
Программа женских и мужских соревнований не совпадает. На бревне длиной 5 метров и шириной 10 сантиметров выступают только девушки, на кольцах – юноши. Четкого ответа на вопрос – почему так – нет. У каждого специалиста свое мнение.
 
Кора Кожанова, тренер команды Белгородской области: «На бревне хочется видеть эстетику, красоту, грацию и пластику, а на кольцах - более сильного, мощного мужчину, который справляется с любыми трудностями».
 
Частичное снятие ограничений позволило проводить в Орле больше турниров. В апреле любителей грации и пластики ждут соревнования по акробатике, акробатическому рок-н-роллу и художественной гимнастике.



Анастасия Дорохова
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