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14:37, 2 апреля 2021 года В Орле осудили сбытчиков наркотиков из Таджикистана Распространению крупного объема запрещенных веществ помешали правоохранители.





На скамье подсудимых оказались два человека. Было установлено, что на родине им обоим предложили заняться сбытом наркотиков на территории Орла и Брянска. Для этого им пообещали выделить деньги на машину и съемную квартиру в Орле.



По совету «работодателя», злоумышленники пешком пересекли границу Таджикистана и Узбекистана, затем взяли там такси и добрались до Орла. Вскоре они сняли квартиру в Северном районе. «Начальник» помог одному из них получить водительское удостоверение и заграничный паспорт, а затем перечислил 200 тысяч рублей на покупку автомобиля и необходимых для распространения наркотиков материалов.



Силовики задержали злоумышленников в сентябре позапрошлого года. Ранее с закладчиками связался «работодатель» и поручил им забрать запрещенные вещества из тайника и перевезти их в квартиру. На обратном пути, возле подъезда, курьеров задержали сотрудники регионального УФСБ.



При осмотре у них оказалось 499 пакетиков с наркотиками общей массой 953,22 грамма.



Приговором суда оба злоумышленника отправились в колонию строгого режима на одиннадцать с половиной лет. Апелляцию они полностью проиграли. В Таджикистане у одного из осужденных осталась жена и пятеро детей, у второго – жена и трое детей, сообщает сайт областного суда.





Артём Ежаков



