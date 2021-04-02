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15:33, 2 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Вызов повышенной сложности. В огне пострадал ребенок.



- Урок благоустройства. Найдется ли место липам в болховском «Сад-городке»?



- В объектив двух знаменитых орловских фотографов попало немало птиц. И к каждой нужен особый подход.



- Кто завоевал звание «Пионер года» Орловской области? Расскажем в «Вестях».



- Наравне со всеми. Сегодня - день особенных детей



- «Живая классика» до «Артека» доведет.



- Праздник красоты, силы и грации. В Орле проходит турнир по спортивной гимнастике.



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