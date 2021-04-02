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15:34, 2 апреля 2021 года Паводок отступил от низководного моста в Мценском районе Сейчас на территории Орловской области подтоплено шесть аналогичных переправ.





Вода освободила мост через Оку между поселком Ивановский и деревней Анахино. В данный момент власти готовят переправу к возобновлению движения по ней.



В данный момент подтопленными остаются три моста через Оку около деревень Тайное, Городище и Кикино. Также под водой скрыто по одному мосту через реки Неручь (вблизи деревни Орловка), Зушу (около села Измайлово) и Ливенку (около села Воротынск). Всего на Орловщине рискуют быть заблокированы паводком 14 низководных переправ.



В ближайшие сутки спасатели прогнозирует дальнейшее колебание уровней воды в областных реках – сообщает сайт областного ГУ МЧС.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области







Артём Ежаков



