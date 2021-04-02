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15:56, 2 апреля 2021 года Мэр Орла обсудил текущие проблемы с жителями Северного района В ходе встречи обсуждалось создание проезда в районе дома № 46 по улице Бурова и оборудование остановки общественного транспорта на улице Родзевича-Белевича.





Необходимость создания проезда диктует продолжающаяся застройка Северного района. В данный момент, из-за двадцатиметрового перепада рельефа и связанной с этим опасности оползня, строительство проезда невозможно. Сейчас власти решают вопрос безопасности – к концу года будет готов проект укрепления склона.



Также местные жители недовольны логистикой транспортных перевозок – им далеко добираться до остановок. Решение проблемы они видят в оборудовании павильона на улице Родзевича-Белевича, однако, из-за отсутствия разворотного кольца и припаркованных на улице Металлургов машин, транспорт там не ходит. Власти пообещали вернуться к вопросу после постройки нового участка дороги на улице Родзевича-Белевича, сообщает сайт мэрии.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



