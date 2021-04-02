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Главная » Новости

16:19, 2 апреля 2021 года

В Орле стали известны результаты ЕГЭ для родителей

На этой неделе родители учащихся выпускных классов проверили на себе процедуру сдачи госэкзамена.


На Орловщине более 57о человек сдавали условный ЕГЭ. Они прошли весь путь - от рамок металлодетектора до получения экзаменационных заданий и их выполнения.

В итоге - две безошибочные работы на твердые 100 баллов и еще две работы остановились в одном шаге от «победы». В принципе, все работы оказались высокобалльными. В общей сложности из 27 вопросов правильные ответы были даны на 23.

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Татьяна Напольских
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