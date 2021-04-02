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16:20, 2 апреля 2021 года На Орловщине стартовал федеральный проект «Детство без опасности» Суть его в том, чтобы обучить молодых родителей правилам безопасной перевозки детей в автомобилях.





Проект реализуется в России с 2019 года Госавтоиспекцией при поддержке Минздрава. Информирование родителей о безопасных удерживающих устройствах проводится на базе перинатальных центров и роддомов. В Орле обучение родителей организовано на базе НКМЦ.



Людмила Крылова, главный врач НКМЦ им. З. И. Круглой: «Мы мамам рассказываем о том, что существуют разные виды удерживающих устройств, что необходимо подбирать те устройства, которые соответствуют возрасту и весу участников дорожного движения».

Как отметил начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области Александр Коршунов, большинство орловских родителей уже знают об автокреслах для детей и используют их.





Юлия Сабельникова



