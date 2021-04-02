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16:23, 2 апреля 2021 года Орел и Кричев станут побратимами Областную столицу и белорусский город связывает кавалер Ордена Отечественной войны I степени Николай Сиротинин.





Николай Владимирович Сиротинин, павший в неравном бою в Кричевском районе, родом из Орла. В память о подвиге старшего сержанта 17 июля 2011 года - в 70-ю годовщину гибели Сиротинина - города заключили договор о сотрудничестве.



Сегодня, в День единения народов России и Белоруссии, мэр Орла Юрий Парахин и председатель райисполкома Кричева Андрей Седуков встретились посредством видеосвязи и договорились укрепить уже существующие, но потерянные связи и в ближайшее время подписать договор побратимства.

Также Парахин планирует наладить общение с другими 11 городами-побратимами.



«Я планирую отреставрировать уже возведённые мосты между Орлом и 11-ю нашими партнёрами. В ближайшее время свяжусь с главами всех городов-побратимов. Мы должны строить крепкие международные связи» – заявил градоначальник.



Фото пресс-службы администрации города Орла





Артём Ежаков



