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17:38, 2 апреля 2021 года Орловский прокурор ответил на вопросы обманутых дольщиков Сегодня Владислав Малкин провел личный прием, посвященный этой категории граждан.





За защитой своих прав и помощью главы регионального ведомства пришли 20 орловцев. Поднимался вопрос по семи проблемным недостроенным домам. Владислав Малкин ответил на вопросы, дал поручения о проведении дополнительных проверок.



К слову, по материалам прокурорских проверок было возбуждено уголовное дело о хищении денег дольщиков на сумму более 29 миллионов рублей. Сейчас расследуют шесть уголовных дел, связанных с неисполнением договорных обязательств в сфере долевого участия в строительстве жилья. По двум делам расследование находится в завершающей стадии.





Татьяна Напольских



