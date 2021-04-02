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Главная » Новости

18:53, 2 апреля 2021 года

От орловских «наливаек» могут потребовать расширения

В области пытаются решить проблему питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.


В Орловский облсовет внесён законопроект, согласно которому минимальная площадь зала для посетителей в заведениях общепита, где реализуется алкоголь, должна быть увеличена вдвое - с 50 до 100 квадратных метров.

Первое обсуждение законодательной инициативы прошло сегодня на совещании рабочей группы, в составе которой - депутаты, чиновники, представители надзорных и правоохранительных органов, и сами предприниматели. Ситуация такова, что заведения, реализующие алкоголь, располагающиеся на первых этажах жилых домов, общепитом являются номинально. Как правило, такой статус им необходим для продажи алкоголя по ночам.

Святослав Кугот, начальник отдела лицензионной деятельности департамента промышленности и торговли Орловской области: «Существует практика принятых нормативных актов, когда устанавливаются не то, чтобы дополнительные ограничения, а дифференцирование ограничений. Самый яркий пример существующей уже практики - это закон города Санкт-Петербург, в котором различные условия установлены, в том числе для объектов общественного питания, расположенных в отдельных категориях домов - таких как хрущёвки и панельные постройки».

Однако депутаты сочли, что и новые ограничения по площади залов вопроса не решат. Поиск вариантов решения проблемы будет продолжен.


Антон Киселёв
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