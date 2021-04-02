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18:59, 2 апреля 2021 года В Орле учителя-победители делились опытом с молодыми коллегами В областном центре прошла эстафета педагогического мастерства «Учитель – Учителю».





Десять лучших учителей Орловщины встретились с молодыми коллегами, которые станут участниками регионального этапа конкурса «Педагогический дебют». Цель встречи – поделиться опытом, рассказать о своих достижениях и о том, как пройти испытание конкурсом.



Евгения Кобылкина, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года-2021»: «Страх - не та эмоция, которую ты должен испытывать. Ты должен быть открытым, понятным детям, ты должен их вызвать на серьезный разговор и побудить в них какие-то эмоции. И, наверное, один из главных принципов победы - это владеть своими эмоциями».

Участниками регионального этапа конкурса «Педагогический дебют» станут 39 молодых учителей, чей стаж не превышает трех лет. В конкурсе две номинации - «Молодой учитель» и «Молодой классный руководитель», сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро



