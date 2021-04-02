|
|
|Главная » Новости
21:20, 2 апреля 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Дорога к дому - без преград. Жители поселка Куликовский добились свободного проезда к своим домам.
- Ботаника – Новая, проблемы - старые. Жители микрорайона ставят перед властями вопросы, требующие незамедлительных решений.
- Жизнь в синем цвете. Сегодня во всем мире говорят о детях с расстройством аутистического спектра.
- В регионе пытаются решить проблему питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Предложения обсуждали в облсовете.
- «Учитель – Учителю». Сегодня прошла эстафета педмастерства.
- Взрослые умники и умницы. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ для родителей.
Вести-Орёл