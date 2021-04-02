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21:20, 2 апреля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Дорога к дому - без преград. Жители поселка Куликовский добились свободного проезда к своим домам.



- Ботаника – Новая, проблемы - старые. Жители микрорайона ставят перед властями вопросы, требующие незамедлительных решений.



- Жизнь в синем цвете. Сегодня во всем мире говорят о детях с расстройством аутистического спектра.



- В регионе пытаются решить проблему питейных заведений, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Предложения обсуждали в облсовете.



- «Учитель – Учителю». Сегодня прошла эстафета педмастерства.



- Взрослые умники и умницы. Сегодня стали известны результаты ЕГЭ для родителей.



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