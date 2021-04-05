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9:27, 5 апреля 2021 года Три бронзы – в копилке спортивных наград Орловщины В Москве прошло Первенство России по киокусинкай.





Более 1300 спортсменов со всей страны от Калиниграда до Камчатки выходили на татами и демонстрировали свое спортивное искусство. Орловскую область на турнире представляли 13 каратистов, трое из которых смогли завоевать бронзовые медали. Со спортсменами и их тренером встретилась съемочная группа ГТРК «Орел».





Юлия Опанасюк



