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9:05, 4 апреля 2021 года В Орловской области вынесут приговор по делу об изготовлении психотропных веществ В преступлении подозревают организованную группу.





По версии следствия, несколько жителей Орла незаконно произвели на территории региона четыре килограмма психотропного вещества и предприняли попытку изготовления еще более девятисот граммов, но группа была остановлена региональным УФСБ.

Изготовленный крупный объем психотропного вещества подозреваемые хотели распространить посредством информационно-телекоммуникационных сетей.



В настоящий момент в отношении всех фигурантов подготовлены обвинительные заключения. Дело передано в Залегощенский районный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения – сообщает сайт областной прокуратуры.





Артём Ежаков



