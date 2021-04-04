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10:07, 4 апреля 2021 года В Орле с прилавка сняли около 2 тыс. пакетиков сомнительных семян Проверку провел региональный Россельхознадзор.





В Орловской и Курской областях было обследовано 5 магазинов известной торговой сети. Инспекции подверглась реализация около 2 460 пакетиков овощных семян, и большинство из них – 1 940 штук – продавались без удостоверяющей сортовые и посевные качества документации. Сомнительная партия была выявлена в одной из торговых точек на территории Орла.



Семена с реализации сняли, виновным выданы постановления о штрафе. Магазину предписано устранить причины произошедшего, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.





Артём Ежаков



