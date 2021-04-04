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7:10, 4 апреля 2021 года

Орловец сдавал чужой металл во время полицейского рейда

Пришлось признаться в краже.


Преступление было выявлено во время профилактической инспекции правоохранителей на одном из пунктов приема. Полицейские увидели, как прибывший на автомобиле мужчина пытается сдать большое количество металлолома. В разговоре с ними орловец признался, что металл – украденный.

В совершении преступления следствие подозревает орловцев 1990 г.р. и 1973 г.р. Первый, имея рабочий доступ к ремонтируемому объекту, вместе с подельником вынес оттуда 2 тонны металла. Ущерб составил 71 тысячу рублей. Кражи продолжались весь март – всего набралось четыре таких эпизода.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело о краже. На время расследования оба отпущены под подписку о невыезде – сообщает сайт областного УМВД.


Артём Ежаков
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