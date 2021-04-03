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7:11, 3 апреля 2021 года

В Орле начали ремонтировать дворы

Работы ведутся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».


К благоустройству приступили два подрядчика: ООО «Асфальтоукладчик» и ИП Папян.

Первый уже смонтировал освещение над подъездами дома № 17 по улице Песковской. Сейчас там идет активный демонтаж бортового камня. Работы здесь должны завершить до 20 мая.

Индивидуальный предприниматель Папян занят ремонтом смежной территории домов по улице Высокой, № 1 и улице Паровозной, № 97. В данный момент подрядчик занимается установкой светильников. Срок сдачи объекта – до 1 июля.

Всего в этом году в рамках национального проекта отремонтируют 42 дворовых территории. Изначально в перечне было 38 объектов, но закупочная экономия позволила включить в реестр ещё 4 участка – сообщает сайт мэрии.

Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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