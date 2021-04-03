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8:14, 3 апреля 2021 года Орловские полицейские выявили ряд преступлений в ходе операции «Арсенал» Все они касаются незаконного оборота оружия.





Силовикам удалось установить 15 эпизодов преступлений и изъять 5 единиц огнестрельного и 4 единицы холодного оружия, а также 602 боеприпаса и более 600 граммов пороха.



Полицейские напоминают, что добровольная сдача предметов, указанных в ст. 222 УК РФ, освобождает от ответственности по оной. Хранение «запрещенки» может обернуться уголовным делом, как, например, случилось с жителем Должанского района, который держал у себя на чердаке банку со 154 граммами пороха – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



