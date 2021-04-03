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Главная » Новости

10:21, 3 апреля 2021 года

Крымова рассказала о коронавирусе в сфере орловского образования

О вакцинации и распространении болезни в учебных учреждениях глава профильного департамента доложила на заседании регионального оперативного штаба.


В данный момент в области нет полностью закрытых на карантин школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования. Однако, в шести школах области эта мера введена в отношении шести классов, аналогичная ситуация возникла с пятью группами в четыврех организациях среднего профессионального образования.

В детских садах от коронавируса сейчас лечатся 3 ребенка и 21 сотрудник, в школах – 13 учеников и 42 учителя, в учреждениях СПО – 10 студентов и 4 преподавателя.

Параллельно продолжается кампания по вакцинации среди работников сферы образования. По словам Крымовой, от коронавируса привились 1 407 педагогов – сообщает региональный информационный портал.


Артём Ежаков
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