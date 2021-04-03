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6:23, 3 апреля 2021 года На Орловщине продолжается вакцинация подопечных департамента соцзащиты О ходе прививочной кампании в этом направлении на заседании оперативного штаба доложила глава профильного департамента Ирина Гаврилина.





По последним данным, в регионе вакцинировались 1 786 получателей социальных услуг (61% от общего объема) и 592 сотрудника подведомственных профильному департаменту учреждений – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



