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11:13, 3 апреля 2021 года Еще 63 орловца заболели коронавирусом Один человек скончался.





3 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 63 случая коронавирусной инфекции (всего – 32 616). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучая коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 2 163 человека. Накануне выписано 69 орловцев (всего – 29 995). Пандемию не пережили 503 жителя региона (+1 летальный исход). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



