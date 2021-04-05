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10:09, 5 апреля 2021 года В Орле обнаружили артиллерийский снаряд Спасатели изъяли опасную находку.





Подозрительный предмет был найден местными жителями в районе улицы Московской в минувшую субботу. Прибывшие на место специалисты опознали его как 76 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. В присутствии полиции спасатели изъяли взрывоопасный предмет.



Пожарно-спасательные подразделения Орловской области за прошедшие выходные выезжали 32 раза, из них на ликвидацию возгораний пришлись17 выездов, большая часть из которых - тушение сухой травы и мусора, и 15 на различные происшествия и помощь населению, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.





Артём Ежаков



