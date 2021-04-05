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10:27, 5 апреля 2021 года

Завершена разработка нацпроекта по туризму

Комментарий эксперта кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максима Бочанова.


Разработка нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» завершена, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на заседании совета по межнациональным отношениям.
«С пониманием важной и социальной, и экономической роли туризма мы сегодня строим нашу работу и завершили создание и разработку национального проекта в туризме», – сказала З. Догузова.

По ее словам, «сложно переоценить» важность туризма и индустрии гостеприимства для такой огромной, многонациональной страны, как Россия. «Это, с одной стороны, один из самых эффективных и приятных способов открывать для себя свою страну и объединять людей вокруг общих смыслов, общих ценностей. А с другой стороны, это очень важная отрасль экономики, которая часто является по сути единственной возможностью создавать рабочие места в тех же деревнях, малых городах, да и в десятке других направлений», – отметила руководитель Ростуризма.

Эксперт кафедры «Политология и государственная политика» Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Максим Бочанов заметил, то, что для развития внутреннего туризма сформирован отдельный национальный проект, говорит о многом и в первую очередь, о том, что это один из главных приоритетов развития государства в современный период, на который будут выделены значительные финансовые и административные ресурсы. Важно ими эффективно воспользоваться, грамотно расставив приоритеты и сгладив основные сдерживающие факторы развития туристической отрасли в нашей стране.
«Главным из них, с моей точки зрения, по-прежнему остается слаборазвитая или вовсе отсутствующая инфраструктура. Не вызывает сомнений то, что Россия сверх богата туристическими достопримечательностями. Однако большинство из них пока физически мало доступно гражданам из-за отсутствия качественных подъездных путей, стоянок для транспорта, гостиниц и другой инфраструктуры, необходимой туристам для комфортного отдыха на Родине и подержания конкурентоспособности с загранпоездками. Остается надеется на сглаживание этих проблем с помощью реализации нового национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»,– заключил Максим Бочанов.
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