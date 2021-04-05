Главная » Новости



10:53, 5 апреля 2021 года Выплаты на детей от трех до семи лет. Дифференцированный подход Об изменениях в подходе к начислению выплат рассказала руководитель департамента социальной защиты населения Орловской области Ирина Гаврилина.











Татьяна Тимохина



