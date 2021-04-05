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11:08, 5 апреля 2021 года Орловщина стремится в «Топ-1000 культурных и туристических брендов России» Сейчас проходит интернет-голосование, и поддержать родной край можно до 30 апреля.





В первом этапе приняли участие около полутора тысяч проектов. Во второй тур вышли 513 региональных. Среди них два орловских: в категории «Образы» - проект «Орёл – третья литературная столица» и в категории «Персоны» - «Владимир Русанов».



Отдать за них свой голос можно на официальном сайте проекта «Живое наследие». Победа в конкурсе позволит активнее привлекать на Орловщину туристов.





Мария Семак



