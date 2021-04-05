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11:15, 5 апреля 2021 года В Орле определили победителей регионального этапа конкурса «Человеческий фактор» Он ежегодно проводится среди студенческих спасательных отрядов.





Восемь команд из Орла и Мценска соревновались в знаниях по оказанию первой доврачебной и допсихологической помощи. Конкурс проходил в тестовом режиме. Лучше всех с заданиями справилась команда «Экстренный вызов» Орловского госуниверситета. Ребятам провели экскурсию по 5-й пожарно-спасательной части, где они потренировались в вязании спасательных узлов и примерили боёвку, в которой сотрудники МЧС выезжают на пожары.





Юлия Сабельникова



