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11:19, 5 апреля 2021 года Орел примет турнир по мини-футболу Орел в третий раз станет столицей финальных матчей Первенства Первой лиги по мини-футболу среди женских команд. Соперниц будет принимать команда ОрелГУ-КПРФ.





Игры пройдут с 13 по 18 апреля в спорткомплексе ОГУ имени Тургенева. Точное число участников и расписание станет известно позднее. Турнир состоится с участием зрителей. Заполняемость трибун – не более 30%. Отметим, что орловчанки сейчас - в фаворитках.





Анастасия Дорохова



