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11:16, 5 апреля 2021 года Еще три орловца скончались от коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 апреля, за последние сутки в Орловской области выявлено 62 случая коронавирусной инфекции (всего – 32 739).



На лечении – 2 148 человек. Накануне выписано 62 орловца (всего – 30 081). Пандемию не пережили 510 жителей региона (+3 летальных исхода за сегодня).



Суточная заболеваемость в России – 8 646 (всего – 4 589 540), число выздоровевших – 7 052 (всего – 4 211 133). Общее число летальных исходов – 100 717 (+ 343 случая за сутки). На лечении – 277 690 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



