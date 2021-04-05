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11:32, 5 апреля 2021 года Детский сад № 89 в Орле на день лишен водоснабжения Подачу обещают возобновить к 17:00.





Холодное водоснабжение было перекрыто накануне вечером из-за протечки сети. Сегодня на месте работает бригада «Водоканала» из 9 человек и 3 единиц техники. Устранить поломку планируется к 17:00 5 апреля.



Сегодня в детском саду находятся 22 ребенка. Туда организован подвоз воды. Учреждение работает в штатном режиме – сообщает пресс-служба мэрии.





Артём Ежаков



