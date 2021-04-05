В Орле продолжается преображение Детского парка

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11:30, 5 апреля 2021 года
В Орле продолжается преображение Детского паркаТам стартовал второй этап реконструкции.
Соглашение с ООО «Техспецкомплект», оцененное в 88,8 миллиона рублей, обязывает подрядчика завершить благоустройство к 31 июля текущего года.
По контракту, компания отреставрирует здание парковой администрации, будущее помещение для зоовыставки, лестничные сходы с Пролетарской горы и ливневую сеть. Помимо этого, запланировано озеленение участка склона возле мемориала писателя, а также установка ограждения на Фестивальной площадке и световых опор вдоль переулка Почтового, Малой эстрады и упомянутой выше площадки. Сегодня фото с места реконструкции опубликовал региональный департамент строительства.
Фото областного департамента строительства
Артём Ежаков