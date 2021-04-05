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11:42, 5 апреля 2021 года Распространение коронавируса в Орловской области Оперативный штаб представил статистику распространения новой инфекции в регионе на 5 апреля.





Суточный прирост в Орловской области:



Орел – 32; Орловский район – 10; Сосковский и Дмитровский – по 4; Хотынецкий и Кромской – по 3; Урицкий – 2; Шаблыкинский, Свердловский, Глазуновский районы, а также Ливны – по 1.



По сообщению регионального оперативного штаба, накануне заразились 62 жителя региона, выздоровели – 64. Смертность увеличилась до отметки в 510 летальных исходов (+3 случая за сутки).



Инфографика оперативного штаба









Артём Ежаков



