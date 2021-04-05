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11:46, 5 апреля 2021 года В Орле воспитанники центра «Равные» показали спектакль «Счастье в мелочах» В основе инклюзивной постановки – известные сказки Сергея Козлова.





Центр социальной поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья «Равные» существует в Орле уже два года. За это время воспитанники центра совместно с волонтерами выпустили около десяти спектаклей. В этот раз поводом для показа постановки стал день распространения информации об аутизме.



Творчество – не единственное направление, существующее в центре. Имеются также швейная и столярная мастерские.



В настоящее время в центре занимаются около 70 ребят, социализироваться которым помогают волонтеры.



Алина Рожкова, волонтер:«Если знать, как найти к ним подход, если знать, как с ними общаться, если подружиться вполне легко».

Понять особенных людей постарались и зрители, пришедшие на спектакль. Многие давно следят за творчеством ребят и отмечают, что можно уже говорить о сложившемся коллективе, о возрастающей ответственности актеров. Сами же ребята признаются, что выходя на сцену, они раскрываются, и именно это позволяет им чувствовать себя частью общества.





Юлия Опанасюк



