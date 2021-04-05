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12:14, 5 апреля 2021 года В ДТП под Орлом пострадал 91-летний мужчина Инцидент произошел накануне около полудня.





На втором километре автодороги Лунево – Троицкое водитель «Лады Гранты» врезался в попутный «Ниссан», который от удара съехал в кювет. Пострадал пассажир иномарки 1930 года рождения – ему назначено амбулаторное лечение.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 29 ДТП, из них 8 ДТП с пострадавшими, в результате 9 человек получили травмы, сообщает информационный отдел регионального УГИБДД.



Фото пресс-службы регионального УГИБДД





Артём Ежаков



