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12:27, 5 апреля 2021 года В Орле внесли изменения в схему движения транспорта Новые правила действуют на трех участках.





Теперь автомобилисты могут поворачивать с ул. 60-летия Октября налево на ул. Максима Горького со средней полосы.

Есть и ограничения. По новой схеме, запрещен левый поворот с ул. 8 Марта на ул. 60-летия Октября и от Детской поликлиники № 2 на ул. 60-летия Октября. На обоих участках установлен знак 4.1.2 «Движение направо», сообщает пресс-служба мэрии Орла.



Фото пресс-службы мэрии Орла.





Артём Ежаков



