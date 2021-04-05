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12:30, 5 апреля 2021 года

Пожарные из Ливен – в тройке лучших исполнителей патриотического рэпа на Орловщине

Фестиваль организован Федеральным казначейством.


В Орловской области прошел отборочный этап Всероссийского фестиваля патриотического рэпа. В этом конкурсе приняли участие и представители регионального МЧС, а именно сотрудники 7 пожарно-спасательной части Ливенского района – сержант внутренней службы старший пожарный Алексей Васильев и пожарный Максим Жиронкин. Они читали рэп собственного сочинения. Текст рассказывает об их умении справляться с экстренными ситуациями и спасать людей, а также о любви к своей Родине.

Ливенские спасатели заняли третье место.

Конкурс проводится с целью формирования уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к культурному наследию и традициям народов России, а также формирования чувства патриотизма и воспитания гражданской ответственности и любви к Родине.

Съёмки пресс-службы ГУ МЧС РФ по Орловской области


Мария Семак
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